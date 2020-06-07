Хейні: Бій з Ломаченком - це битва за мою спадщину

Девін Хейні прокоментував бій проти Василя Ломаченка

Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні хоче битися з чемпіоном WBC Franchise, WBO і WBA Василем Ломаченком.

Про це розповів сам американський боксер.

"Зустріч з Ломаченко - це поєдинок моєї мрії. Це битва за мою спадщину. Бій такого рівня показав би, ким я є насправді. Я покажу світу, як можна здолати Ломаченка. Звичайно, всі поєдинки важливі. Але протистояння з Ломаченко - це бій мрії.

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Я дуже вдячний за те, що є чемпіоном світу в час, коли в легкій вазі так багато сильних боксерів. Хочу скоріше захистити свій титул в бою проти одного з крутих суперників", - розповів Хейні.

Нагадаємо, Арум анонсував приїзд Ломаченка у США.