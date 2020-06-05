Берінчик: Не маю бажання бруднити руки у політиці

Керівники деяких великих партійних груп неодноразово зв'язувалися з українським боксером Денисом Берінчиком, але не змогли нічим зацікавити.

Про це заявив сам спортсмен.

"Цінова політика дуже велика у Дениса Берінчика. Наші керівники деяких великих партійних груп неодноразово зв'язувалися зі мною, але не змогли мене нічим зацікавити, переконати. Я не хочу розмовляти з головою тієї чи іншої політичної групи, ідеї якої мені не близькі.

Поки що я в спорті. У мене є контракт, є робота, бої, тренування. Я повністю зайнятий. Я не маю бажання бруднити руки з якоюсь групою політиків, які можуть пропасти з н-ної торбою вже через пару років. На даний момент, я не перетинаюся ні з якою політичною партією.

Якщо навіть я і вирішу йти в парламент, то буду будувати свою команду з нуля, але це буде явно не скоро.

Чи може це бути після завершення боксерської кар'єри? Після боксу буде тренерська кар'єра, після - відпочинок і сім'я, після - пенсія і ось тоді, може бути, я дуже добре подумаю, перед тим, як лізти в цю грязь", - сказав Берінчик.