 Берінчик: Не маю бажання бруднити руки у політиці | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик: Не маю бажання бруднити руки у політиці

Сьогодні 23:39 200 0
Українець вважає, що його шлях у боксі ще не закінчено
Берінчик: Не маю бажання бруднити руки у політиці
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Керівники деяких великих партійних груп неодноразово зв'язувалися з українським боксером Денисом Берінчиком, але не змогли нічим зацікавити.

Про це заявив сам спортсмен.

"Цінова політика дуже велика у Дениса Берінчика. Наші керівники деяких великих партійних груп неодноразово зв'язувалися зі мною, але не змогли мене нічим зацікавити, переконати. Я не хочу розмовляти з головою тієї чи іншої політичної групи, ідеї якої мені не близькі.

Поки що я в спорті. У мене є контракт, є робота, бої, тренування. Я повністю зайнятий. Я не маю бажання бруднити руки з якоюсь групою політиків, які можуть пропасти з н-ної торбою вже через пару років. На даний момент, я не перетинаюся ні з якою політичною партією.

Якщо навіть я і вирішу йти в парламент, то буду будувати свою команду з нуля, але це буде явно не скоро.

Чи може це бути після завершення боксерської кар'єри? Після боксу буде тренерська кар'єра, після - відпочинок і сім'я, після - пенсія і ось тоді, може бути, я дуже добре подумаю, перед тим, як лізти в цю грязь", - сказав Берінчик.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Sportarena.com (@sportarena_com)

Нагадаємо, Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні.

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