Кличко проти коронавірусу: гру завантажили понад 2 мільйонів користувачів

Джерело - Чемпіон.

У березні 2020-го року спільнота FreeGen розробила гру Kyiv vs Corona. Гра була створена, щоб під час строгого карантину українці могли цікаво провести час вдома, а також розслабитися і відволіктися від тривожних новин.

Гра Kyiv vs Corona дозволяє кожному користувачеві відчути себе справжнім героєм і чемпіоном, адже в ній можна подолати пандемію за допомогою боксерської рукавички. Також використовуються й інші інструменти: гантелі, антисептик, мило. Головне завдання — захистити імунітет і побороти вірус. Одним з персонажів гри виступає мер Києва Віталій Кличко, саме він допомагає подолати вірус. Переможцем вважається той, хто зумів здолати 5 пандемій. За результатами гри складається турнірна таблиця. Кращі гравці нагороджуються призами.

Kyiv vs Corona підходить для будь-якого віку. Механіка гри нативно зрозуміла, а для управління вистачить одного пальця. Щоб пограти, можна скористатися ботом @freegengamebot або запустити місію з будь-якого браузера комп'ютера, планшета або смартфона за посиланням.

1 червня загальна кількість завантажень Kyiv vs Corona досягла 2 мільйонів. Гра стала популярною не тільки в Україні, а ще й в США, Австралії, Європі та Росії.

Попри те, що карантин послаблюють, боротьба з вірусом триває. Тому вирішальна битва ще попереду. Розробники обіцяють незабаром нові ігрові пригоди і емоції в боротьбі за здоров'я планети. Приєднуйтесь і вигравайте круті призи!

Зазначимо, що гра створена на платформі FreeGen reality, де зосереджені захоплюючі пригоди, місії та ігри для жителів і гостей Києва та України. Всі місії, які знаходяться неподалік від будинку, можна побачити на карті. Місії можуть знаходитися в парку, сусідньому кафе, супермаркеті й т.д. Ігри бувають різної складності та являють собою вікторини, головоломки, гонки, просторові місії з переміщенням містом з миттєвими призами від кафе і локацій, які ви відвідуєте в процесі виконання місії. А на зароблену криптовалюту можна купити безліч класних речей у магазині призів. Крім того, на платформі кожен користувач може самостійно розмістити свою гру і запропонувати сценарій місії.