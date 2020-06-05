 Менеджер Дерев'янченка прокоментував чутки про бій з Альваресом | Бокс | Champion.com.ua
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Менеджер Дерев'янченка прокоментував чутки про бій з Альваресом

Сьогодні 15:25 1059 0
У Golden Boy є номер менеджера українця
Менеджер Дерев'янченка прокоментував чутки про бій з Альваресом
#Альварес, #Дерев'янченко

Джерело - vringe.com.

Українському боксеру Сергію Дерев'янченку не надходила офіційна пропозиція щодо бою з Саулем Альваресом 14 вересня.

Про це заявив менеджер українця Кіт Конноллі.

"Ніяких офіційних пропозицій з приводу бою у вересні з Альваресом не було, але у Golden Boy є мій номер. Так що якщо у них буде конкретна пропозиція, нехай скидають - ми сядемо втрьох з Елом Хеймон і Сергієм і все обговоримо", - сказав Конноллі.

Дерев'янченко торік претендував на бій з Альваресом по лінії IBF, проте переговори між промоутерами зірвалися.

Раніше, Майк Коппінджер повідомив, що Сергій Дерев'янченко 14 вересня може провести бій із Саулем Альваресом.

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