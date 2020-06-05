Менеджер Дерев'янченка прокоментував чутки про бій з Альваресом

Українському боксеру Сергію Дерев'янченку не надходила офіційна пропозиція щодо бою з Саулем Альваресом 14 вересня.

Про це заявив менеджер українця Кіт Конноллі.

"Ніяких офіційних пропозицій з приводу бою у вересні з Альваресом не було, але у Golden Boy є мій номер. Так що якщо у них буде конкретна пропозиція, нехай скидають - ми сядемо втрьох з Елом Хеймон і Сергієм і все обговоримо", - сказав Конноллі.