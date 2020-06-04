Зал слави українського боксу отримав нагороду від WBC

Джерело - Чемпіон.
Всесвітня боксерська рада і 166 країн-партнерів сертифікували Зал, як члена Світової організації школи боксу WBC.
Про це повідомляє luckypunchnet.
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Зал славы украинского бокса получил награду от WBC 🔝 Всемирный боксерский совет и 166 стран партнёров сертифицировали Зал, как члена Всемирной школы бокса Совета 💪 #бокс2020 #всемирныйбоксерскийсовет #залславы #лакипанчнет #boxing2020 #wbc #ukrainianboxinghalloffame #luckypunchnet
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Нагадаємо, що на цей час титулом WBC володіє тільки один українець - Василь Ломаченко (легка вага). Раніше чемпіонами за версією Всесвітньої боксерської ради були такі боксери, як Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Віктор Постол і Віталій Кличко (має статус вічного чемпіона).