Зал слави українського боксу отримав нагороду від WBC

Стали членом Всесвітньої школи боксу WBC

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська рада і 166 країн-партнерів сертифікували Зал, як члена Світової організації школи боксу WBC.

Про це повідомляє luckypunchnet.

Нагадаємо, що на цей час титулом WBC володіє тільки один українець - Василь Ломаченко (легка вага). Раніше чемпіонами за версією Всесвітньої боксерської ради були такі боксери, як Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Віктор Постол і Віталій Кличко (має статус вічного чемпіона).