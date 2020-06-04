Чісора: Я не візьму місяць відпустки до тих пір, поки не вийду на пенсію

Джерело - inews.co.uk.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО) збирається ретельно працювати до кінця кар'єри і не повторювати минулі помилки.
Про це заявив сам боксер.
"Я був молодий, дурний і наївний. Не поводився як дорослий. Я прийняв кілька дуже дурних рішень і робив такі ж помилки. Тепер я чиню правильно.
Я не беру вихідні, тому що якщо вилетить день або тиждень, то у мене будуть проблеми. Я не візьму місяць відпустки до тих пір, поки не вийду на пенсію", - сказав Чісора.
Раніше, Чісора назвав найперспективнішого британського суперваговика.
Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.