Джерело - Sky Sports.
Деонтей Вайлдер вийде на третій бій з чемпіоном світу у важкій вазі Тайсоном Ф'юрі через гроші.
Про це заявив сам Ф'юрі.
"У Вайлдера досі є третій бій, який він точно прийме. Він це зробить з однієї простої причини - гроші.
На кону цього поєдинку занадто багато грошей, а у нього є вісім або дев'ять дітей, яких потрібно годувати.
Він точно проведе реванш, і це суперважка вага, все може трапитися. Особливо, якщо суперник - панчер з динамітом в руках, як Вайлдер", - сказав Ф'юрі.
Раніше, Вайт заявив, що Вайлдер і Ф'юрі влаштували естафету.
Нагадаємо, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.