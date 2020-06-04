Деонтей Вайлдер вийде на третій бій з чемпіоном світу у важкій вазі Тайсоном Ф'юрі через гроші.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"У Вайлдера досі є третій бій, який він точно прийме. Він це зробить з однієї простої причини - гроші.

На кону цього поєдинку занадто багато грошей, а у нього є вісім або дев'ять дітей, яких потрібно годувати.

Він точно проведе реванш, і це суперважка вага, все може трапитися. Особливо, якщо суперник - панчер з динамітом в руках, як Вайлдер", - сказав Ф'юрі.