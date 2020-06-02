BoxRec опублікував комп'ютерний рейтинг боксерів

Джерело - Чемпіон.

У незалежному комп'ютерному рейтингу за всю історію боксу Флойд Мейвезер обійшов Менні Паккьяо, Карлоса Монзона і Мухаммеда Алі.

Про це повідомляє BoxRec.

Відзначимо, що крім Пакьяо, у ТОП-10 не виявилося жодного діючого боксера.

According to @BoxRec, here are the top 10 boxers of all-time

🥊🤔



1. Floyd Mayweather

2. Manny Pacquiao

3. Carlos Monzon

4. Muhammad Ali

5. Sugar Ray Robinson

6. Bernard Hopkins

7. Joe Louis

8. Archie Moore

9. Oscar De La Hoya

10. Julio Ceasar Chavezhttps://t.co/niApAatBDo — Legit.ng (@legitngnews) June 2, 2020

Раніше, Мейвезер заявляв, що припиніть переслідувати дідугана Пакьяо.