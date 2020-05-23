Не можна проголошувати дружбу з опозиціонерами в розпал війни, - Редкач

Українець побажав усім мирного неба над головою

Джерело - Чемпіон.

Не можна бути національним надбанням і проголошувати міжнаціональну дружбу з опозиціонерами в розпал військових дій.

Таку думку висловив український боксер Іван Редкач.

"Мирного нам всім неба над головою, Україна. Ми всі можемо мати друзів різних національностей і ми можемо спілкуватися з ким хочемо, але не можна бути національним надбанням і проголошувати міжнаціональну дружбу з опозиціонерами в розпал військових дій, розгорнутих цими ж опозиціонерами на території твоєї країни", заявив Редкач.

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"На цьому видио видно як наші хлопці хочуть жити, любити, бачити сім'ю, виховувати дітей... прапор потрібно піднімати за кожного з цих бійців! Вони кожен день виходять на справжній бій, де немає слави і оплесків, немає великих гонорарів, ні фанатів і спонсорів, там є мить між життям і смертю... ", - підсумував боксер.

Нагадаємо, Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина.