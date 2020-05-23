Не можна проголошувати дружбу з опозиціонерами в розпал війни, - Редкач

Джерело - Чемпіон.
Не можна бути національним надбанням і проголошувати міжнаціональну дружбу з опозиціонерами в розпал військових дій.
Таку думку висловив український боксер Іван Редкач.
"Мирного нам всім неба над головою, Україна. Ми всі можемо мати друзів різних національностей і ми можемо спілкуватися з ким хочемо, але не можна бути національним надбанням і проголошувати міжнаціональну дружбу з опозиціонерами в розпал військових дій, розгорнутих цими ж опозиціонерами на території твоєї країни", заявив Редкач.
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"На цьому видио видно як наші хлопці хочуть жити, любити, бачити сім'ю, виховувати дітей... прапор потрібно піднімати за кожного з цих бійців! Вони кожен день виходять на справжній бій, де немає слави і оплесків, немає великих гонорарів, ні фанатів і спонсорів, там є мить між життям і смертю... ", - підсумував боксер.
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Мы все можем иметь друзей разных национальностей и мы можем общаться с кем хотим, но нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий развёрнутых этими же оппозиционерами на территории твоей страны. На этом видио видно как наши ребята хотят жить, любить, видеть семью, воспитывать детей.... флаг нужно поднимать за каждого из этих бойцов! Они каждый день выходят на настоящий бой, где нет славы и аплодисментов, нет великих гонораров, нет фанатов и спонсоров, там есть мгновенье между жизнью и смертью.... 💙💛
Нагадаємо, Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина.