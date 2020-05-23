Джерело - 24boxing.com.ua.
Поєдинок між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом може відбутися у вересні з глядачами.
Про це заявив промоутер Боб Арум.
"Ломаченко і Лопес не хочуть проводити проміжних поєдинків. Тому їхня зустріч планується в вересні, можливо, з глядачами, але може і без. Для початку нам потрібно, щоб на початку червня Василь прилетів в США, і тоді ми призначимо дату бою", - сказав Арум.
Нагадаємо, Ломаченко вимагає залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП.
Раніше Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.