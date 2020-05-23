 Ломаченко і Лопес відмовились від проміжних боїв, - Арум | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Ломаченко і Лопес відмовились від проміжних боїв

Сьогодні 16:50 465 0
Бій планується у вересні
Арум: Ломаченко і Лопес відмовились від проміжних боїв
#Лопес, #Ломаченко, #Арум

Джерело - 24boxing.com.ua.

Поєдинок між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом може відбутися у вересні з глядачами.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Ломаченко і Лопес не хочуть проводити проміжних поєдинків. Тому їхня зустріч планується в вересні, можливо, з глядачами, але може і без. Для початку нам потрібно, щоб на початку червня Василь прилетів в США, і тоді ми призначимо дату бою", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко вимагає залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП.

Раніше Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.

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