Чісора анонсуючи бій з Усиком, підколов українця: Чао, красень

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер Дерек Чісора (32–9, 27 КО) оголосив про майбутній поєдинок проти колишнього чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (17–0, 13 КО).
У соцмережі Instagram британець опублікував новий постер до бою.
"Чао, красень" (Bella Ciao), - такими словами Чісора підколов Усика, анонсуючи бій з українцем.
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Офіційна дата бою поки не оприлюднена. Відомо, що дуель може пройти в Лондоні.
Нагадаємо, що Чісора свій наступний бій проведе проти українця Олександра Усика. Поєдинок повинен був пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.
Раніше, Чісора заявляв, що Кличко міг би ще включитися в битву суперваговиків.