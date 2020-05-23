 Чісора анонсуючи бій з Усиком, підколов українця: Чао, красень | Бокс | Champion.com.ua
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Чісора анонсуючи бій з Усиком, підколов українця: Чао, красень

Сьогодні 13:15 276 0
Офіційна дата бою поки не оприлюднена, поєдинок покаже Sky Sports
Чісора анонсуючи бій з Усиком, підколов українця: Чао, красень
#Усик, #Чісора

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Дерек Чісора (32–9, 27 КО) оголосив про майбутній поєдинок проти колишнього чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (17–0, 13 КО).

У соцмережі Instagram британець опублікував новий постер до бою.

"Чао, красень" (Bella Ciao), - такими словами Чісора підколов Усика, анонсуючи бій з українцем.

 
 
 
 
 
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Bella Ciao @usykaa

Допис, поширений Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

Офіційна дата бою поки не оприлюднена. Відомо, що дуель може пройти в Лондоні.

Нагадаємо, що Чісора свій наступний бій проведе проти українця Олександра Усика. Поєдинок повинен був пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше, Чісора заявляв, що Кличко міг би ще включитися в битву суперваговиків.

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