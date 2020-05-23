Гірн планує за короткий проміжок часу організувати чотири вечори боксу

Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн планує організувати чотири вечори боксу протягом одного місяця.

Про це заявив сам промоутер.

"Все може змінитися, але мій план полягає в тому, щоб за один місяць організувати чотири вечори боксу, кульмінацією яких, найімовірніше, стане бій Ділліан Вайта і Олександра Повєткіна. Я хочу організувати бай Террі Харпер проти Наташі Джонс у себе в саду. Я хочу організувати бій за чемпіонський титул. В один прекрасний день я хочу щоб ми сказали: "А пам'ятаєте, як ми провели тут чемпіонський бій? Пам'ятайте, де ми провели бій Повєткіна і Вайта? Тут ".

Я хочу створювати історію, хочу створювати спогади. Так, найкращий спосіб для цього - орендувати арену і запросити наших чудових фанатів, але це для нас виключено. Тому, треба з цим змиритися. Наш план на чотири тижні включає в себе чотири вечори боксу. Ми дійдемо до кінця серпня і там чинності набрати друга частина плану. З вересня ми зможемо організовувати бої, але питання в тому, чи зуміємо ми покликати на них тисячу глядачів або все ще будемо проводити їх за закритими дверима. Не можна просто проводити бої в чотирьох стінах або в якому-небудь невеликому залі, потрібно зробити це круто. Так круто, щоб крутіше були тільки яйця. Саме в цьому суть боксу і суть компанії Matchroom", - зазначив Гірн.