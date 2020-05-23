 Вайт: Я бив Ф'юрі і неодноразово кидав його під час спарингів | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт: Я бив Ф'юрі і неодноразово кидав його під час спарингів

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Британець заявив, що циганський король багато розмовляє
Вайт: Я бив Ф'юрі і неодноразово кидав його під час спарингів
#Вайт, #Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі  не хоче виходити на ринг з обов'язковим претендентом на титул WBC Ділліаном Вайтом тому, що під час спільних спарингів Вайт неодноразово бив циганського короля.

Про це заявив сам Вайт.

"Ф'юрі треба просто перестати базікати і влаштувати поєдинок зі мною. Це буде масштабний бій. Давайте зробимо це. Ф'юрі каже, що побив мене в залі і все таке. Я можу сказати вам, що цього не було. Я не люблю розповідати історії про спаринги, але люди зі світу боксу все знають.

Він знає мене. Ми з Тайсоном Ф'юрі спарингували. Я бив і неодноразово кидав його. Все просто. Якщо це такий легкий поєдинок, то чому Ф'юрі не поспішає битися зі мною? Перед боєм з Деонтеєм Вайлдером він сказав, що якщо переможе, то дасть мені титульний шанс. Він просто несе нісенітницю", - зазначив Вайт.

Раніше Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.

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