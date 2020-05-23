 Тайсон готовий провести бій з кожним, хто кине йому виклик | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон готовий провести бій з кожним, хто кине йому виклик

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Легенда боксу відкритий для пропозицій
Тайсон готовий провести бій з кожним, хто кине йому виклик
#Тайсон

Джерело - TMZ.

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон має бажання провести благодійні бої з усіма, хто кине йому виклик.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я добре виглядаю, демонструю своє нове тіло і насолоджуюся цим. Можливо все. Моє его радіє. Подивимося що буде далі. Я покладаю великі надії на майбутнє.

Не знаю, чи зустрінемося ми з Холіфілдом в рингу, зробивши це заради людей, яким пощастило менше, ніж нам. Це було б чудово для благодійності. Чи можете ви уявити нас, що виходять на ринг разом? Заклятих ворогів.

Я хочу, щоб кожен, хто хоче бути задіяний в благодійних боях, прийшов і кинув мені виклик. Я відкритий для всіх", - сказав Тайсон.

Раніше, Тайсон зазначав, що бій з Холіфілдом - це те, що потрібно.

Нагадаємо, Тайсон має провести бій з Шенноном Бріггсом.

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