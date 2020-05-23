 Стала відома можлива дата наступного бою Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Стала відома можлива дата наступного бою Джошуа

Сьогодні 08:08 458 0
Бій відбудеться не раніше кінця вересня
Стала відома можлива дата наступного бою Джошуа
#Джошуа, #Пулєв, #Гірн

Джерело - Sky Sports.

Бій Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва відбудеться не раніше кінця вересня.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Хіба не здорово було б пройти через все це і влаштувати бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі в Британії? Для нас це першочергова мета. Але якщо ми не зможемо цього організувати, то, звичайно, будемо розглядати інші варіанти по всьому світу.

Хорватія - це просто один з таких варіантів, один з тих, які ми обговорюємо.

Поки складно щось планувати, але в найкращому випадку ми чекаємо повернення Джошуа на кінець вересня. Але більш реальні жовтень або листопад. Тоді, сподіваюся, обмеження почнуть слабшати", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, Гірн не хоче організовувати бій Джошуа – Пулєв без глядачів.

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