Стала відома можлива дата наступного бою Джошуа

Бій Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва відбудеться не раніше кінця вересня.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Хіба не здорово було б пройти через все це і влаштувати бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі в Британії? Для нас це першочергова мета. Але якщо ми не зможемо цього організувати, то, звичайно, будемо розглядати інші варіанти по всьому світу.

Хорватія - це просто один з таких варіантів, один з тих, які ми обговорюємо.

Поки складно щось планувати, але в найкращому випадку ми чекаємо повернення Джошуа на кінець вересня. Але більш реальні жовтень або листопад. Тоді, сподіваюся, обмеження почнуть слабшати", - зазначив Гірн.