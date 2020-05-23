Джошуа: Тайсон займає особливе місце у моєму серці

Джерело - talksport.com.
Повернення Майка Тайсона у 53 роки безумовно чекають всі шанувальники боксу.
Про це заявив боксер Ентоні Джошуа.
"Повернення Тайсона - це якраз те, заради чого ми дихаємо. Для всіх це небачений камбек. Я безумовно буду одним з глядачів, це точно.
Він пройшов шлях від небезпечного району до наймолодшого чемпіона і одного з найбільш пізнаваних облич в боксі. Тайсон - моя головна мотивація. Він займає особливе місце в моєму серці", - заявив Джошуа.
Майк Тайсон завершив кар'єру в 2005 році. Боксер з Брукліна програв три з чотирьох останніх боїв у кар'єрі.
Раніше, Тайсон проведе бій з Шенноном Бріггсом.
Нагадаємо, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.