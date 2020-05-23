 Джошуа: Тайсон займає особливе місце у моєму серці | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Дмитро Копій: Український футзал убив Лисенчук
Вчора 18:51 937 2
Колесник - про звернення Соколової до Усику: Бачу бажання хайпануть на імені всесвітньо відомого українця
Вчора 21:10 979 1
Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ
Вчора 20:38 1382
Помер легендарний тренер клубу НБА
Вчора 18:55 906
Красюк: Берінчик готовий боксувати з Ломаченком
Вчора 17:25 2903
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха
Вчора 16:26 2579
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Вчора 15:19 877
Захисник Шахтаря зламав ногу
Вчора 13:42 1474
Фенербахче планує підписати Тайсона
Вчора 10:47 1433
Шахтар домовився з Динамо про матч УПЛ в Києві
Вчора 08:46 3208
Блоги
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 10 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 10 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 429
Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу
Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу Андрій Твердохліб
Вчора 20:42 887
Українець готується побити світовий рекорд росіянина
Українець готується побити світовий рекорд росіянина Андрій Твердохліб
Вчора 19:49 1070 1
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха Андрій Твердохліб
Вчора 16:26 2573
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна Андрій Твердохліб
Вчора 15:19 876
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
05:40 Бокс Джошуа: Тайсон займає особливе місце у моєму серці 525
01:19 Пряма трансляція Баварія - Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE 250
01:10 Пряма трансляція Вольфсбург - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE 254
22 Травня 2020
23:55 Футбол Помер колишній тренер міланського Інтера 1711
23:39 Футбол Шахтар - Білшина 4:0. Огляд матчу 1502
23:22 Футбол Герта розтрощила Уніон у 27 турі Бундесліги 1692
23:10 Футбол Дулуб працевлаштувався у Білорусі 1533
22:58 Футбол Славія - Городея 1:1. Огляд матчу 1412
22:55 Хокей Колишній гравець українського клубу очолив чемпіона Казахстану 1535
22:39 Бокс Тайсон: Бій з Холіфілдом - це те, що потрібно 1519
22:23 Футбол Шовковський: У мене з Суркісом була джентльменська угода 1563
22:08 Футбол Львів переграв Минай у контрольному матчі 1800
21:50 Футбол Шахтар Вернидуба знищив Білшину у 10 турі чемпіонату Білорусі 2216
21:38 Футбол Шовковський обрав ТОП-3 найкращих воротарів світу 2565
21:25 Футбол Поворознюк - про президента ПФЛ Макарова: Му-му - воно і в Африці Му-му 532
21:22 Блог Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 10 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів 429
21:10 Бокс Колесник - про звернення Соколової до Усику: Бачу бажання хайпануть на імені всесвітньо відомого українця 979 1
20:55 Теніс Помер легендарний австралійський тенісист 3234
20:42 Блог Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу 889
20:38 Футбол Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ 1382
20:23 Футбол Бєсєдін: Нехай це відео буде уроком - не повторюйте моїх помилок 3683
20:08 Теніс Осака стала рекордсменкою світового спорту за сумою призових 3012
19:58 Пряма трансляція Шахтар - Білшина: онлайн-трансляція матчу 10 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 658
19:53 Футбол Славія не переграла Городею у 10 турі чемпіонату Білорусі 2761
19:49 Блог Українець готується побити світовий рекорд росіянина 1072 1

Джошуа: Тайсон займає особливе місце у моєму серці

Сьогодні 05:40 525 0
Чемпіон світу відреагував на повернення Тайсона
Джошуа: Тайсон займає особливе місце у моєму серці
#Джошуа, #Тайсон

Джерело - talksport.com.

Повернення Майка Тайсона у 53 роки безумовно чекають всі шанувальники боксу.

Про це заявив боксер Ентоні Джошуа.

"Повернення Тайсона - це якраз те, заради чого ми дихаємо. Для всіх це небачений камбек. Я безумовно буду одним з глядачів, це точно.

Він пройшов шлях від небезпечного району до наймолодшого чемпіона і одного з найбільш пізнаваних облич в боксі. Тайсон - моя головна мотивація. Він займає особливе місце в моєму серці", - заявив Джошуа.

Майк Тайсон завершив кар'єру в 2005 році. Боксер з Брукліна програв три з чотирьох останніх боїв у кар'єрі.

Раніше, Тайсон проведе бій з Шенноном Бріггсом.

Нагадаємо, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.

Коментарі ()