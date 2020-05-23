Джошуа: Тайсон займає особливе місце у моєму серці

Повернення Майка Тайсона у 53 роки безумовно чекають всі шанувальники боксу.

Про це заявив боксер Ентоні Джошуа.

"Повернення Тайсона - це якраз те, заради чого ми дихаємо. Для всіх це небачений камбек. Я безумовно буду одним з глядачів, це точно.

Він пройшов шлях від небезпечного району до наймолодшого чемпіона і одного з найбільш пізнаваних облич в боксі. Тайсон - моя головна мотивація. Він займає особливе місце в моєму серці", - заявив Джошуа.