Джерело - Інстаграм XSport.
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко міг би повернутися до професійного боксу.
Таку думку висловив промоутер Олександр Красюк.
"Чи можливе повернення Володимира Кличка? Кажу свою суб'єктивну точку зору. Я думаю, що так. Я не посилаюся на жодну інсайдерську інформацію. Він сам якось заявляв, що може повернутися для того, щоб увійти в історію, як найстарший чемпіон світу", - сказав Красюк.
Нагадаємо, братів Кличко запросили на боксерський турнір легенд.
Раніше Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг.