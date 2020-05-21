Колишній чемпіон світу Володимир Кличко міг би повернутися до професійного боксу.

Таку думку висловив промоутер Олександр Красюк.

"Чи можливе повернення Володимира Кличка? Кажу свою суб'єктивну точку зору. Я думаю, що так. Я не посилаюся на жодну інсайдерську інформацію. Він сам якось заявляв, що може повернутися для того, щоб увійти в історію, як найстарший чемпіон світу", - сказав Красюк.