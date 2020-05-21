Денис Берінчик має стати одним з боксерів, які після золота Олімпіади стали зірками в професійному боксі.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Докладу всіх зусиль, щоб Берінчик не просто побоксував за титул, а щоб він став чемпіоном світу, захистив титул і увійшов в історію України як один з олімпійських чемпіонів, які проявили себе в професійному боксі", - сказав Красюк.