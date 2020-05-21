Я вірю, що Сондерс здатний перемогти Канело, - Гірн

Володар титулу WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс зможе здолати Сауля Альвареса.

Таку думку висловив промоутер Едді Гірн.

"Мені хотілося б побачити бій Альвареса проти Сондерса у вересні. Я вірю, що Сондерс здатний перемогти Канело. Я вважаю, що це був би чудовий бій. Вони обоє готові битися. Сподіваюся, що Сондерс отримає цей поєдинок, коли б не повернулися боксерські івенти", - сказав Гірн.