Колишній чемпіон UFC 41-річний ветеран-важковаговик з Білорусі Андрій Орловський колись був близький до офіційного поєдинку з українцем Володимиром Кличком.

Про це заявив білоруський спортсмен.

"Були зарубіжні інвестори з ідеєю, щоб я спершу провів 10 боїв у боксі, а потім вийшов проти Володимира Кличка. Але потім у мене почалися проблеми зі здоров'ям, і ці плани довелося відсунути. Але якщо у мене з'явиться приблизно така-ж можливість, я обов'язково її розгляну", - зазначив Орловський.