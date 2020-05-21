 Колишній чемпіон UFC зізнався, що міг провести бій проти Кличка | Бокс | Champion.com.ua
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Ексчемпіон UFC зізнався, що міг провести бій проти Кличка

Сьогодні 14:58 256 0
Орловський був не проти провести бій з українцем
Ексчемпіон UFC зізнався, що міг провести бій проти Кличка
#Орловський, #Кличко

Джерело - vringe.com.

Колишній чемпіон UFC 41-річний ветеран-важковаговик з Білорусі Андрій Орловський колись був близький до офіційного поєдинку з українцем Володимиром Кличком.

Про це заявив білоруський спортсмен.

"Були зарубіжні інвестори з ідеєю, щоб я спершу провів 10 боїв у боксі, а потім вийшов проти Володимира Кличка. Але потім у мене почалися проблеми зі здоров'ям, і ці плани довелося відсунути. Але якщо у мене з'явиться приблизно така-ж можливість, я обов'язково її розгляну", - зазначив Орловський. 

Раніше, Тайсон провести бій з Шенноном Бріггсом.

Нагадаємо, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.

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