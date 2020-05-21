Колишній чемпіон UFC кинув виклик легендарному Тайсону

Колишній чемпіон UFC 41-річний ветеран-важковаговик з Білорусі Андрій Орловський готовий зустрітися на ринзі з легендарним 53-річним Майком Тайсоном.

Про це заявив білоруський спортсмен.

"Він - справжня легенда. Його постер висів у моїй кімнаті. Я не готовий до повного бою проти нього за правилами боксу. Якщо ми домовимося про один раунд боксу і одному раунді за правилами ММА, то щось тоді може і вийде", - зазначив Орловський.