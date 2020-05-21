Лопес-старший: Ломаченко не поважає мене, не поважає мого сина

Українського боксера Василя Ломаченка запам'ятають нема за два золота, а за те, як Теофімо Лопес поб'є його.

Батько і тренер боксера Лопеса Теофімо-старший

"Усі казали, що я наркоман. Що я довбаний курець. А тепер, де ми зараз? Де ми? Розумієте?

Ми продовжимо свій хід. Це лише початок. Чому, ви думаєте, Ломаченко так погано про нас відгукується. Я ніколи не бачив, щоб він погано говорив про когось.

Чому Лома відповідає нам? Ви ніколи не бачили, як він відповідає іншим. Розумієте?