Лопес-старший: Ломаченко не поважає мене, не поважає мого сина

Джерело - vringe.com.
Українського боксера Василя Ломаченка запам'ятають нема за два золота, а за те, як Теофімо Лопес поб'є його.
Батько і тренер боксера Лопеса Теофімо-старший
"Усі казали, що я наркоман. Що я довбаний курець. А тепер, де ми зараз? Де ми? Розумієте?
Ми продовжимо свій хід. Це лише початок. Чому, ви думаєте, Ломаченко так погано про нас відгукується. Я ніколи не бачив, щоб він погано говорив про когось.
Чому Лома відповідає нам? Ви ніколи не бачили, як він відповідає іншим. Розумієте?
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Вся річ у тому, що я всередині його голови. З ним все скінчено. Завіса. Його не пам'ятають за ці дві золоті медалі, які йому дали. Його запам'ятають за те, як мій син надиратиме йому зад.
Я сказав це ще два роки тому. І він назвав нас клоунами. Він не поважає мене, не поважає мого сина. Я хіба не поважаю його батька? Мені здається, я ніколи не говорив про його батька", - сказав Лопес-старший.
Нагадаємо, Лопес хоче битися з Хейні після перемоги над Ломаченком.