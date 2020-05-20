Ф'юрі: Не можу дочекатися, коли знову наб'ю обличчя Вайлдеру

Джерело - BoxingScene.
Британський суперваговик Тайсон Ф'юрі продовжує щоденні тренування і готується до третього бою з Деонтеєм Вайлдером.
Про це заявив сам боксер.
"Продовжую тренуватися. Мені потрібні ці постійні заняття, щоб залишатися в тонусі і не бути депресивним. Я намагаюся тренуватися по 4 рази на день.
Це залишає мене мотивованим до моєї мети. Не можу дочекатися, коли знову наб'ю Вайлдеру обличчя", - сказав Ф'юрі.
Промоутери раніше підтвердили, що бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться тільки з уболівальниками на трибунах, тому навряд чи відбудеться в 2020 році.
Раніше, Гірн відмовився організовувати бої Тайсона.