Українська промоутерська компанія заморозила діяльність

Sparta Boxing Promotions оголосила про новий етап

Джерело - Чемпіон.

Sparta Boxing Promotions, провідні клієнти Карен Чухаджян і Зоравор Петросян якої минулого тижня підписали контракти з американськими промоутерами, починає новий етап в житті.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Талановиті українці отримали пропозиції співпраці з менеджерами з Європи і США, в зв'язку з чим Sparta Boxing Promotions прийняла непросте, але необхідне рішення відпустити Чухаджяна, Великовского і Петросяна, враховуючи їх серйозні перспективи і зростаючі амбіції. Також компанія більше не працює з В'ячеславом Сенченком. При цьому Арам Фаніян продовжує представляти SBP - таким чином, компанія не припиняє свою роботу, але бере невелику паузу в активній промоутерській діяльності ", - йдеться в заяві.

Відзначимо, що вищезгаданий Арам Фаніян тепер тренується з колишнім чемпіоном світу Віктор Постолом, який веде підготовку до титульного бою з Хосе Раміресом.

Раніше повідомлялося, що Рамірес планує змінити вагу після бою з Постолом.