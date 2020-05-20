Вайлдер: Нехай Кличко повертається і покаже, на що здатний

Український колишній боксер Володимир Кличко в 44 роки все ще здатний наробити багато шуму у суперважкому дивізіоні.

Про це заявив колишній чемпіон WBC Деонтей Вайлдер.

"Нам потрібно подивитися, на що Володимир здатний. Нехай повертається і покаже це. Коли Кличко бився з Джошуа, то перед цим він був відсутній два роки. Він може жити дуже довго лише за рахунок свого імені. Але не можна сказати, що він був кимось, адже він все ще залишається Кличком, який робив неймовірні речі і від цього нікуди не дітися. Але якщо він хоче повернутися на ринг, то він повинен добре підготуватися", - зазначив Вайлдер.