Холіфілд: Бій з Тайсоном хочуть організувати впливові люди

Бій між колишнім чемпіоном світу Евандером Холіфілдом та Майком Тайсоном запланували впливові люди.

Про це розповів сам американський боксер.

"Є кілька впливових людей, які бажають організувати наш бій з Тайсоном. Я вважаю, що потрібно організувати бій, якщо є така можливість. Я знаю, що з цього може вийти щось серйозне.

Одного разу ми з Майком говорили про виставковий бій. Зараз у нас немає угоди, але наші команди продовжать переговори", - розповів Холіфілд.