Холіфілд: Бій з Тайсоном хочуть організувати впливові люди

Джерело - isport.ua.
Бій між колишнім чемпіоном світу Евандером Холіфілдом та Майком Тайсоном запланували впливові люди.
Про це розповів сам американський боксер.
"Є кілька впливових людей, які бажають організувати наш бій з Тайсоном. Я вважаю, що потрібно організувати бій, якщо є така можливість. Я знаю, що з цього може вийти щось серйозне.
Одного разу ми з Майком говорили про виставковий бій. Зараз у нас немає угоди, але наші команди продовжать переговори", - розповів Холіфілд.
Раніше повідомлялося, що Холіфілд має намір повернутися у бокс.