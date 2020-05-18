Створити базу Миротворець було хорошою ідеєю в 2014 році, але чому до неї внесли чемпіона світу Василя Ломаченка.

Про це заявив український кікбоксер Павло Журавльов.

"Зараз Васю Ломаченко внесли у Миротворець. Я скажу чесно, створити Миротворець було хорошою ідеєю в 2014 році. Питання в іншому, ви внесли чемпіона світу.

Я, чесно, захоплююся його боксерськими якостями. Я трохи знаю його як людину. Я знаю, що він дуже хороша людина, благородний.

Питання в тому, що за вуха витягли якісь моменти, не буду обговорювати ці питання, включили його в список "миротворця". Добре, чому немає в цьому списку наших депутатів, які катаються в Москву на переговори? Чому немає хабарників?

Питань дуже багато, тому якщо ми говоримо, що ми боремося з чимось, то потрібно починати не з таких дрібних, малозначущих речей. Коли за спиною у нас відбуваються неприємності набагато більшими.

Я сам не все схвалюю, що відбувається, але якогось криміналу великого я не бачу", - сказав Журавльов.