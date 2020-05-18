Майк Тайсон коронував Флойда Мейвезера - "найвеличнішим бійцем за 100 років"

Джерело - worldboxingnews.
Колишній абсолютний чемпіон Майк Тайсон високо оцінив колишнього pound for pound Флойда Мейвезера.
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"Найгірша людина на планеті", яка наразі готується до повернення в 53 роки, говорив з ентузіазмом, даючи Конору Мак-Грегору привід для роздумів.
Тайсон сказав що Мак-Грегор досяг успіху проти Мейвезера, попри те, що програв в десяти раундах після свого єдиного боксерського поєдинку
"Слухай, у нього ніколи не було боксерського поєдинку в його житті, чи не так? Він пройшов десять раундів з найвеличнішим бійцем за останні сто років у боксі", - сказав Тайсон