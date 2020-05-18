Холіфілд розповів, що хто змусив його замислитися про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Евандер Холіфілд замислився про завершення кар'єри після спарингу з Енді Руїсом.

Про це заявив сам легендарний боксер.

"Я багато років назад зрозумів, що мені пора йти. Я досяг своєї мети. Я був дрібним суперважкоатлетом. Ті, хто виступають в цьому дивізіоні зараз, набагато більші, і їх рефлекси набагато швидше.

Я добре тримався проти Руїса, але перед спарингом думав, що повинен впевнено його перевершувати. Я зрозумів, що щось не так, раз хлопець, який так виглядає, зміг створити мені проблеми", - сказав Холіфілд.