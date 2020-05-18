Український кікбоксер: У відео, де Усик викликав на бій диванного експерта, я не знайшов ніякої агресії

Сьогодні немає людини, яка б не знала про конфлікт між борцем Богданом Грицаєм і боксером Олександром Усиком.

Про це заявив український кікбоксер Павло Журавльов.

"Сьогодні немає людини, яка б не знала про ситуацію з боєм Грицая та Усика. Я відповів би словами Ігоря Талькова: "Помиляються і ті і інші". Я не підтримую жодних, ні друге.

Ми зараз говоримо конкретно про цей ролик. Ми розуміємо, чому саме він викликав такий ажіотаж. Тому що до цього там було ще купа кліпів, роликів, висловлювань, які нагнітали обстановку.

При чому на такому грунті, яку сьогодні краще не чіпати. Україна страждає від агресії РФ, тут пересудів бути не може. Для мене особисто немає питань, хто винен.

У ролику, де Олександр викликав на бій диванного експерта, я не знайшов ніякої агресії. У нас в інтернеті дійсно багато фахівців, які створюючи ліві акаунти, можуть писати гидоти.

І ось тут Олександр вирішив такий прикольчик зробити, але не очікував такого виклику", - сказав Журавльов.