Колишній чемпіон світу: Холіфілд - поганий суперник для Тайсона

Можливий поєдинок між двома легендарними американцями Евандером Холіфілдом і Майком Тайсоном може допомогти продемонструвати навички боксерів.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ларрі Холмс

"Якщо вони хочуть провести бій, я скажу:" Вперед, зробіть це". Не буду вказувати їм, що робити. У Холіфілда і Тайсона є шанс показати свої навички. Якщо Евандер і Майк будуть виглядати досить добре, то, можливо, вони отримають ще якісь бої проти іменитих суперваговиків.

Поєдинок з Евандером - відмінна можливість для Тайсона проявити себе. Але разом з тим, це поганий суперник для Майка. Евандер бився з ним і перемагав його. Тому Тайсон буде хвилюватися через це. Думаю, Майк спробує діяти обережно, і це може заподіяти йому шкоди", - зазначив Холмс.