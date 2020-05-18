Американський боксер домовився про бій з легендарним Тайсоном

Американський боксер Шеннон Бріггс домовився про поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Майка Тайсона.

Про це заявив сам Бріггс.

"Я тільки, що розмовляв з Майком. Все схвалено, я і Майк, ми збираємося зробити це. Все офіційно, ви побачите, як це станеться.

Ми з Тайсоном збираємося надіти рукавички, ми будемо битися, ми дозволимо говорити нашим кулакам.

Я скажу так: гроші є! Я не можу сказати більше. Я не можу сказати нічого, тому що це буде показовий бій на благодійність. Я б хотів, щоб люди це добре розуміли.

Це повинно бути шоу, для забави, ми трохи порухаємося, хоча це Майк Тайсон, і щось може раптово змінитися, коли прозвучить гонг.

Звичайно, у нього сильний удар, і він може навіть зламати мені ребра. Я повинен бути готовий до цього. І тоді все скажуть, що він готовий до Вайлдера", - додав Бррігс.