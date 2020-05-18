Колишній чемпіон світу: Усик - найкращий боксер, з яким я коли-небудь зустрічався

Український боксер Олександр Усик є феноменальним у плані спритності рук і роботи ніг.

Про це заявив ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Белью.

"Усик - особливий. Це найкращий боєць, з яким я коли-небудь стикався, без тіні сумніву.

Він феноменальний в плані спритності рук і роботи ніг. Він блискучий боєць і відмінний хлопець. Усик домінував у важкій вазі і хоче повторити успіх в суперважкій вазі.

Чи вважаю я, що він являє собою реальну загрозу для суперважкого дивізіону? Абсолютно так. Але чи переможе він по-справжньому великих хлопців? Я не думаю, що він може з ними впоратися. Це єдине побоювання.

Зрозумійте, Джошуа і Ф'юрі - дуже великі хлопці. Але для будь-якого бійця такого статури Усик буде серйозним завданням, вирішити яке буде непросто", - сказав Белью.