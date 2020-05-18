Промоутер: Ми зобов'язані поважати позицію Усика, як і позицію будь-якої людини

Генеральний директор K2 Promotions висловився про конфлікт

K2 Promotions співпрацює з боксерами з різних країн, які були представниками різних конфесій.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"За всю історію діяльності нашої компанії ми співпрацювали з боксерами з різних країн, які були представниками різних конфесій. Були мусульмани, православні, католики, протестанти і просто атеїсти. Кожен був особистістю зі своїми поглядами на різні аспекти людського життя. І це ніколи не робило нас ворогами або опонентами. Нас об'єднувала одна мета - вищі спортивні досягнення! І сьогодні не існує причин, щоб ця мета змінилася.

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