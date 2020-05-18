Промоутер: Ми зобов'язані поважати позицію Усика, як і позицію будь-якої людини

Джерело - xsport.ua.
K2 Promotions співпрацює з боксерами з різних країн, які були представниками різних конфесій.
Про це заявив промоутер Олександр Красюк.
"За всю історію діяльності нашої компанії ми співпрацювали з боксерами з різних країн, які були представниками різних конфесій. Були мусульмани, православні, католики, протестанти і просто атеїсти. Кожен був особистістю зі своїми поглядами на різні аспекти людського життя. І це ніколи не робило нас ворогами або опонентами. Нас об'єднувала одна мета - вищі спортивні досягнення! І сьогодні не існує причин, щоб ця мета змінилася.
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Ми можемо погоджуватися або не погоджуватися з думкою спортсмена. Але ми точно зобов'язані поважати його позицію, як і позицію будь-якої людини. І ще більше ми повинні цінувати здатність відкрито її висловлювати, без спроби завоювати додаткові "дивіденди", підлаштовуючись під сучасну кон'юнктуру і популярні в суспільстві погляди", - сказав Красюк.