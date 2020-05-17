Український боксер зізнався, що переплутав брата Менні Пакьяо з самим Менні

Український боксер першої середньої ваги Станіслав Скороход переплутав брата Менні Пакьяо з самим Менні, намагаючись з ним сфотографуватися.

Про це заявив сам боксер.

"Я коли приїхав, то працював в залі у Фредді Роача, але тренувався не в нього, а під керівництвом Марвіна Сомоідо, він мене тримав на лапах. Стратегію давав Фредді, але готували мене інші. У залі у Роуча круто. Там дуже багато народу, спека просто, і кожен хоче побоксировать, при чому "за спасибі".

Якось я там в залі переплутав брата Менні Пакьяо з самим Менні, а він копія його. Я його кликав, щоб сфотографуватися, а він такий: "No, I'm brother", - сказав Скороход.