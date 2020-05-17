Український боксер: Про бокс у нашій країні почули завдяки Усику та Ломаченку

В українців такий менталітет, що не особливо люблять спорт.

Про це заявив український боксер першої середньої ваги Станіслав Скороход.

"У нас такий менталітет, що у нас не особливо люблять спорт. Ну, може бути, футбол люблять. А про бокс почули завдяки Усику та Ломаченку. А так у нас бокс не особливо був розвинений.

У нас особливо грошей на цьому не заробляють. Ось К2 проводять бої, але вже найближчим часом вони почали проводити шоу спільно з кимись.

Людям легше в телевізорі подивитися, чим йти на шоу. У нас не такі фанати, як в США. У нас всі хочуть десь попросити квиток, а не купувати", - сказав Скороход.