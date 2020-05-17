Український боксер: Про бокс у нашій країні почули завдяки Усику та Ломаченку

Джерело - xsport.ua.
В українців такий менталітет, що не особливо люблять спорт.
Про це заявив український боксер першої середньої ваги Станіслав Скороход.
"У нас такий менталітет, що у нас не особливо люблять спорт. Ну, може бути, футбол люблять. А про бокс почули завдяки Усику та Ломаченку. А так у нас бокс не особливо був розвинений.
У нас особливо грошей на цьому не заробляють. Ось К2 проводять бої, але вже найближчим часом вони почали проводити шоу спільно з кимись.
Людям легше в телевізорі подивитися, чим йти на шоу. У нас не такі фанати, як в США. У нас всі хочуть десь попросити квиток, а не купувати", - сказав Скороход.
Раніше екснардеп України Ірина Фаріон висловила велике обурення, що "істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявила, що він Алєксандр, а не Олександр".