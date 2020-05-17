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Правозахисник: Усик і Ломаченко - це представники совкової малоросії

Сьогодні 18:40 1988 4
Маринович вважає, що боксери небезпечні та повинні залишити країну
Правозахисник: Усик і Ломаченко - це представники совкової малоросії
#Усик, #Ломаченко

Джерело - expres.online.

Позиція боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка є позицією ворогів української державності. 

Про це заявив правозахисник і колишній політв'язень Мирослав Маринович.

"Позиція Усика та Ломаченка - це позиція ворогів української державності. Обидва хлопці є чіткими представниками совкової малоросії. Окрім того, раніше Усик скептично говорив про декомунізацію в Україні, ніби не розуміючи, що комунізм приніс багато жертв українському народові.

Я б хотів, щоб ці двоє покинули Україну. Усик та Ломаченко - небезпечні для держави. І не треба прикриватися гаслами, нібито вони прославляють Україну в спорті. Вибачте, але не треба нас так прославляти. Їдьте до Росії. А якщо не їдете, то я сподіваюся, що настане той час, коли ви відповісте за свої антиукраїнські вчинки", - зазначив Маринович.

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