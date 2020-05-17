Позиція боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка є позицією ворогів української державності.

Про це заявив правозахисник і колишній політв'язень Мирослав Маринович.

"Позиція Усика та Ломаченка - це позиція ворогів української державності. Обидва хлопці є чіткими представниками совкової малоросії. Окрім того, раніше Усик скептично говорив про декомунізацію в Україні, ніби не розуміючи, що комунізм приніс багато жертв українському народові.

Я б хотів, щоб ці двоє покинули Україну. Усик та Ломаченко - небезпечні для держави. І не треба прикриватися гаслами, нібито вони прославляють Україну в спорті. Вибачте, але не треба нас так прославляти. Їдьте до Росії. А якщо не їдете, то я сподіваюся, що настане той час, коли ви відповісте за свої антиукраїнські вчинки", - зазначив Маринович.