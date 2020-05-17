Промоутер Усика - про виклик Грицая: Чи згадають про нього через місяць?

Зростаюча популярність боксера Олександра Усика не залишає байдужим практично нікого і тому борець з Шепетівки Богдан Грицай кинув виклик.

Промоутер українського суперважковаговика Олександра Усика Олександр Красюк

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Не виняток і виклик, кинутий юним борцем з Шепетівки, про якого ніхто ніколи не чув. Рядовий спортсмен побажав стати більш відомим, ніж належить бути атлету з не настільки видатним досягненням в спорті. І ось уже близько двох тижнів активна частина суспільства бурхливо обговорює дану молоду людину. Чи згадають про нього через місяць? Чи ввійде він в історію? Чи стане він легендою? Одне можна сказати з упевненістю, що цього точно не відбудеться внаслідок кинутого ним виклику Усику. До цієї класифікації відносяться і всі інші особи, які встигли скористатися "мейнстрімом" і кинути виклик легендарному спортсмену. Але кілька сотень підписників в інстаграмі можуть додатися", - сказав Красюк.