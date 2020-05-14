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Звіробій: Усик до віку залишиться ганьбою в історії українського народу

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Маруся Звіробій прокоментувала роль Олександра Усика в історії України
Звіробій: Усик до віку залишиться ганьбою в історії українського народу
#Усик, #Звіробій

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик продався козацьку славу за російські рублі.

Про це розповіла військова волонтерка та ветеранка АТО Олена Біленька, також відома як Маруся Звіробій.

Важливо: Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ

"Коли козак продається за російські рублі, то має сподівання стати Іваном-царєвічєм, але завжди, без виключень, перетворюється лише на Іванушку-дурачка. І до віку залишиться  ганьбою в історії українського народу. Примазавшись одного разу до козацької слави, продав її. А на те, в що перетворився, без огиди й не глянеш", - розповіла Звіробій.

Раніше, Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ.

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