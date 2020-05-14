Звіробій: Усик до віку залишиться ганьбою в історії українського народу

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Усик продався козацьку славу за російські рублі.
Про це розповіла військова волонтерка та ветеранка АТО Олена Біленька, також відома як Маруся Звіробій.
Важливо: Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ
"Коли козак продається за російські рублі, то має сподівання стати Іваном-царєвічєм, але завжди, без виключень, перетворюється лише на Іванушку-дурачка. І до віку залишиться ганьбою в історії українського народу. Примазавшись одного разу до козацької слави, продав її. А на те, в що перетворився, без огиди й не глянеш", - розповіла Звіробій.
Раніше, Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ.