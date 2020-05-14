Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій

Українець бажає замінити Лопеса у бою з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.

Боксер Іван Редкач готовий замінити суперника Василя Ломаченка Теофімо Лопеса, який заявив, що через коронавірус бій з українцем не відбудеться.

Про це заявив сам Редкач.

"Вася, переходь в 140 фунтів, радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Темофіо Лопесом. Давай зробимо", - написав Редкач.

Також боксер опублікував колаж з Василем Ломаченком в оточенні президента РФ Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.

Раніше, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець.