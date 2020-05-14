 Хейні: Лопес є брехуном і я починаю думати, що він божевільний | Бокс | Champion.com.ua
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Хейні: Лопес є брехуном і я починаю думати, що він божевільний

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Хейні: Лопес є брехуном і я починаю думати, що він божевільний
#Хейні, #Лопес

Джерело - Boxingnews 24.

Американському боксеру легкої ваги Девіну Хейні (24-0, 15 KO) промоутери володаря поясу IBF Теофімо Лопеса не пропонували його команді організувати поєдинок.

Про це заявив сам Хейні.

"Теофімо - брехун, і я починаю думати, що він божевільний, він насправді вірить в брехню, яку сам говорить.

Промоутери Лопеса ніколи в житті не зв'язувалися з моїми. Не забувайте, що я вже брав участь в турнірі з цим клоуном. У таких бійців немає працьовитості, щоб перемогти мене. Обіцяю, час покаже", - сказав Хейні.

Раніше, Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком.

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