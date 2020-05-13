Хей: Чісора до Усика буде готовий краще, ніж до бою з Кличком

Джерело - BoxingScene.
Британський боксер Дерек Чісора буде готовий до найближчого бою проти Олександра Усика краще, ніж він раніше був готовий до поєдинку з Віталієм Кличком.
Про це заявив менеджер боксера Девід Хей.
"Я пам'ятаю, що Дерек в тому поєдинку виглядав дійсно непогано. Віталій не зміг нанести йому серйозних пошкоджень. Чісора програв, але дуже старався в рингу.
І зараз до бою з Усиком він буде готовий набагато краще. Дерек став більш дисциплінованим і фізично готовим.
У ті часи не можна сказати, що Чісора вів життя професійного спортсмена. Він робив все, що хотів, але часи змінилися", - зазначив Хей.
Бій Усик - Чісора повинен був відбутися 23-го травня, але перенесений на невизначений час.
Раніше, Чісора нахабно поглумився над Кличком і Усиком.