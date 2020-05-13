Хей: Чісора до Усика буде готовий краще, ніж до бою з Кличком

Британський боксер Дерек Чісора буде готовий до найближчого бою проти Олександра Усика краще, ніж він раніше був готовий до поєдинку з Віталієм Кличком.

Про це заявив менеджер боксера Девід Хей.

"Я пам'ятаю, що Дерек в тому поєдинку виглядав дійсно непогано. Віталій не зміг нанести йому серйозних пошкоджень. Чісора програв, але дуже старався в рингу.

І зараз до бою з Усиком він буде готовий набагато краще. Дерек став більш дисциплінованим і фізично готовим.

У ті часи не можна сказати, що Чісора вів життя професійного спортсмена. Він робив все, що хотів, але часи змінилися", - зазначив Хей.