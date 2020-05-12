Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова взяла приклад з гімнастки Наталії Годунко і продала свій чемпіонський пояс для допомоги бійцям АТО.

Про це заявила сама ексбоксерка.

"Прикладом я взяла вчинок нашої прославленої гімнастки Наталі Годунко. Вона продала свою золоту медаль чемпіонату світу. Гроші, виручені з цього аукціону, вона, по-моєму, витратила на закупівлю обладнання для армії.

Я подумала, чому б мені так не зробити. Через Наташу вийшла на хлопців, які займалися цими аукціонами. Продала свій пояс за 20 тисяч гривень. Відразу ж вирішила, що хочу віддати ці гроші адресно комусь із воїнів, які перебували в Київському військовому госпіталі.

Приїхала в госпіталь, головлікар мені показала хлопців, які потребували коштів. Один хлопчик був поранений снайпером в область шиї, йому потрібна була заміна трахеї. 10 тисяч гривень я віддала йому. Другий хлопчик отримав поранення під Луганськом. Йому віддала гроші на реабілітацію.

Моя мета дуже проста. Якщо я можу фінансово або морально підтримати воїнів, які захищають нашу землю, я це роблю. Це не для галочки, це природне бажання. Намагаюся регулярно адресно займатися благодійністю. Наприклад, ми з моєю родиною їздимо в Кам'янець-Подільський до будинку маляти, допомагаємо. Намагаємося хоч якось скрасити життя дітям без батьків або з неблагополучних сімей", - сказала Шатернікова.