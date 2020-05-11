Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик у релігійному фільмі хотіли озвучити правильні речі.

Про це розповіла колишня українська боксерка Аліна Шатернікова.

"Я не готова давати оцінки того шляху, по якому йдуть хлопці. Кожен вибирає свій шлях. Той шлях, яким ідуть вони, складний. Я б не хотіла їх виправдовувати. Засудження - погана штука, через яку відбуваються нехороші речі.

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У цьому фільмі є хороші посили про вічне, добре і правильне. Чому вони взяли участь? Я лише припускаю, що вони, як дуже віруючі люди, хотіли озвучити саме це. Посил їх участі був в доброму ключі, якби не було порушено тему братів.

Якщо для Василя ми брати - це його вибір. Я не вважаю росіян братами. Але я не можу засуджувати тих, хто відчуває братерську єдність з росіянами. Це їх вибір", - сказала Шатернікова.