Усик: Фільм ми зняли на своїй території, він не російський

Джерело - Чемпіон.
Релігійний фільм, де знялися українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик, не ж російським.
Про це стверджує Олександр Усик.
"Народ України, моєї країни, будь ласка, дивіться на дві сторони. Фільм ми зняли на своїй території. Хтось сказав, що це російський фільм - це не так.
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Це фільм про Бога, про православ'я. Там, де Києво-Печерська лавра, - це зняли ми, там де хлопці - це їх зйомка.
Я можу зніматися в чому побажаю. Це вибір кожної людини", - сказав Усик.
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Нагадаємо, Усик та Ломаченко потрапили у базу Миротворця.