Усик: Фільм ми зняли на своїй території, він не російський

Релігійний фільм, де знялися українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик, не ж російським.

Про це стверджує Олександр Усик.

"Народ України, моєї країни, будь ласка, дивіться на дві сторони. Фільм ми зняли на своїй території. Хтось сказав, що це російський фільм - це не так.

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Це фільм про Бога, про православ'я. Там, де Києво-Печерська лавра, - це зняли ми, там де хлопці - це їх зйомка.

Я можу зніматися в чому побажаю. Це вибір кожної людини", - сказав Усик.