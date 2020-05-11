 Усик: Фільм ми зняли на своїй території, він не російський | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Фільм ми зняли на своїй території, він не російський

Сьогодні 20:12 1455 0
Усик відреагував на скандальний релігійний фільм
Усик: Фільм ми зняли на своїй території, він не російський
#Усик, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Релігійний фільм, де знялися українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик, не ж російським.

Про це стверджує Олександр Усик.

"Народ України, моєї країни, будь ласка, дивіться на дві сторони. Фільм ми зняли на своїй території. Хтось сказав, що це російський фільм - це не так.

Актуально: Той самий фільм про один народ від Усика і Ломаченка

Це фільм про Бога, про православ'я. Там, де Києво-Печерська лавра, - це зняли ми, там де хлопці - це їх зйомка.

Я можу зніматися в чому побажаю. Це вибір кожної людини", - сказав Усик.

 
 
 
 
 
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Не разделяйте народ Украины

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, Усик та Ломаченко потрапили у базу Миротворця.

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