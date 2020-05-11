Усик: Ви мене з України не виженете

Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Олександр Усик не вважає себе сепаратистом.
Про це розповів сам боксер.
"Моя країна - Україна. Я тут живу, я тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати, і ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна.
Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте український народ. Ми - українці. Ми не малороси, ми не сепаратисти. У мене в паспорті написано "українець".
Поділяючи народ ми ні до чого доброго не прийдемо.
Для мене вся територія України - це українці. Для мене немає бандерівців, москалів, або ще когось. Для мене українець є українцем, і неважливо, на якій території він живе: у Львові, в Криму, в Одесі, в Донецьку - він є українцем", - сказав Усик.
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Раніше, Усик відповів на виклик українського борця.