Колишній суперник Постола бажає повернутися на ринг

37-річний Матіссе назвав бажаного опонента

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу в напівсередньому дивізіоні аргентинський нокаутер Лукас Матіссе готовий до повернення на професійний ринг.

Про це заявив сам боксер.

"Як я говорив людям з Golden Boy, якщо вони хочуть, щоб я повернувся і провів бій, я тут. Заради чогось вартого я підготуюся. Я в формі, тренуюся все своє життя, моє життя це як і раніше бокс. Мені ніхто не дзвонив, але якщо що, я готовий до повернення. Було б здорово зустрітися з Аміром Ханом. З Майданою ми вже зустрічалися в любителях, думаю битися зі співвітчизником знову було б не зовсім чесно", - зазначив Матіссе.

Останній поєдинок 37-річний боксер провів влітку 2018 року, в якому програв легендарному філіппінцю Менні Пакьяо, після чого і повісив рукавички на цвях.

Українець Віктор Постол відправив у нокаут Матісса у 2015 році і став чемпіоном світу.

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