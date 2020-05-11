Легенда боксу: Бій з Джошуа буде для Ф'юрі ще простішим, ніж з Вайлдером

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) заслуговує стати абсолютним чемпіоном світу і має перемогти володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив легенда британського боксу Насім Хамед.

"Те, що Ф'юрі продемонстрував в бою з Вайлдером, було просто феноменально. Тепер з нетерпінням чекаю бою за звання абсолютного чемпіона хевівейта між Джошуа і Ф'юрі. Моя думка? Як на мене, Тайсон занадто швидкий і занадто слизький. Припускаю, що бій з Джошуа для нього буде ще простіше, ніж поєдинок з Вайлдером. Хоча і Діонтея він побив дуже легко і впевнено", - зазначив Хамед.