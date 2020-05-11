Американцеві Теофімо Лопесу потрібно провести проміжний бій перед зустріччю з українським чемпіоном Василем Ломаченком.

Про це заявив колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Я не маю права розповідати боксерам, що їм робити. І якщо Теофімо не хоче з якихось особистих причин проводити бій без глядачів - до його думки потрібно прислухатися. Мені зрозуміла його позиція по бою з Ломаченко. Я особисто б не погодився на бій такого масштабу в таких обставинах.

Можливо, йому варто трохи почекати з Ломаченко. На місці Лопеса я б спочатку провів проміжний бій. При цьому він і далі має говорити про поєдинок з Василем, щоб залишатися в центрі уваги. Як би там не було, люди хочуть побачити цей бій", - сказав Ворд.