Редкач: У Ломаченка є проблеми з гумором або самокритикою

Якщо Василь Ломаченко в Instagram заблокував Івана Редкача, то жарт боксера вдався.

Про це заявив сам Редкач.

"Я шість років виступав за національну збірну команди України. Олександр Усик завжди приїжджав зі своїм тренером, Сергієм Юрійовичем Лапіним. Сергій Юрійович брав завжди з собою сина. Лапін виступав в ролі спаринг партнера. Між собою ми завжди жартували, що його просто немає з ким залишити вдома, ось він і їздить завжди з сином. У наступні роки я його бачив, може, кілька разів і то тільки тому, що він завжди з Сашком.

Я повинен був дуже засмутитися, що мене заблокував сам Великий Вася Ломаченко? Я відреагував, як моя совість велить. А блокувати мене чи ні, це особиста справа кожного. Мій жарт, мабуть, вдався. Ну а у Васі, мабуть, проблеми з гумором або самокритикою", - зазначив Редкач.