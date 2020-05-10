 Редкач: У Ломаченка є проблеми з гумором або самокритикою | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Гейджи сенсаційно переміг Фергюсона в головному бою UFC 249
Сьогодні 08:13 2068
Ломаченко увійшов до ТОП-5 найшвидших бійців в історії WBC
Сьогодні 20:39 352
Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 19:59 1517
Редкач: Слова Усика про Крим божий - як мінімум лицемірство
Сьогодні 17:39 1545
Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців
Сьогодні 13:13 1211 5
Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було
Сьогодні 08:00 4469
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Вчора 18:18 2036 2
Український борець викликав на бій Олександра Усика
Вчора 13:19 37825 37
Трабзонспор зацікавлений у трансфері гравця Динамо
Вчора 12:58 1850
Дніпро-1 у липні може подати заявку на участь в єврокубках
Вчора 08:44 2220
Блоги
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
Вчора 18:54 1015
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
Вчора 18:18 2036 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1038
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 10178 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1591 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 1955 1
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 17:44 2398
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:52 1925
З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом
З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:09 4081
Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика
Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика Valeriy Ruchka
07.05.2020 13:23 6601 20
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:55 Футбол Три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом 129
20:39 Бокс Ломаченко увійшов до ТОП-5 найшвидших бійців в історії WBC 352
20:25 Футбол Команда українця переграла Слонім. Результати матчів 4 туру Першої ліги чемпіонату Білорусі 388
20:09 Бокс Холіфілд назвав пріоритетного суперника для свого повернення 661
19:59 Пряма трансляція Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 1517
19:52 Футбол БАТЕ у неймовірному матчі переміг Смолевичі у 8 турі чемпіонату Білорусі 650
19:39 Футбол Севідов: Не потрібно вірити всім словам Баранки 640
19:25 ММА Колишній чемпіон UFC - про роботу рефері: Від нього пахло алкоголем 595
19:11 Футбол Вітебськ - Шахтар 0:0. Огляд матчу 598
18:55 Бокс Редкач: У Ломаченка є проблеми з гумором або самокритикою 1822 1
18:40 ММА Гейджи: Я щасливий представляти США у бою проти Хабіба 853
18:25 Футбол В УЄФА спростували, що Ліга чемпіонів відновиться 7 серпня 989
18:09 ММА Фергюсон - про поразку від Гейджи: Краще б рефері дозволив мене добити 1087
17:52 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг переграти Вітебськ у 8 турі чемпіонату Білорусі 1146
17:39 Бокс Редкач: Слова Усика про Крим божий - як мінімум лицемірство 1545
17:24 Футбол Мілевський є абсолютним лідером чемпіонату Білорусі за кількома показниками 1212
17:10 Футбол Іслоч - Білшина 2:1. Огляд матчу 961
16:55 Футбол Севідов: Ви боретеся з корупцією або з Севидовим? 1224
16:39 Футбол Гравці Динамо здали тести на коронавірус 1303
16:24 ММА Фергюсон потрапив до лікарні після бою з Гейджи 1710
16:09 Футбол Іслоч переграв Білшину у 8 турі чемпіонату Білорусі 1102
16:00 Пряма трансляція Вітебськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 2213
15:46 Футбол Баранка: У Першій лізі є проблемна команда 1569
15:31 Футбол Славія - Торпедо: відеоогляд матчу 1113
15:22 Блог Пятов створив акаунт у Тік Ток 294

Редкач: У Ломаченка є проблеми з гумором або самокритикою

Сьогодні 18:55 1822 1
Боксер розповів про конфлікт з Лапіним та Instagram Ломаченка
Редкач: У Ломаченка є проблеми з гумором або самокритикою
#Редкач, #Усик

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Якщо Василь Ломаченко в Instagram заблокував Івана Редкача, то жарт боксера вдався.

Про це заявив сам Редкач.

"Я шість років виступав за національну збірну команди України. Олександр Усик завжди приїжджав зі своїм тренером, Сергієм Юрійовичем Лапіним. Сергій Юрійович брав завжди з собою сина. Лапін виступав в ролі спаринг партнера. Між собою ми завжди жартували, що його просто немає з ким залишити вдома, ось він і їздить завжди з сином. У наступні роки я його бачив, може, кілька разів і то тільки тому, що він завжди з Сашком.

Я повинен був дуже засмутитися, що мене заблокував сам Великий Вася Ломаченко? Я відреагував, як моя совість велить. А блокувати мене чи ні, це особиста справа кожного. Мій жарт, мабуть, вдався. Ну а у Васі, мабуть, проблеми з гумором або самокритикою", - зазначив Редкач.

Нагадаємо, Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина.

Коментарі ()